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Мэр Донецка сообщил о попаданиях ракет ВСУ в районе Крытого рынка

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о попаданиях ракет ВСУ в районе Крытого рынка
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько ракет попало в районе Крытого рынка, есть повреждения нескольких торговых точек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу, 9 декабря.

— По предварительным данным в результате вечернего обстрела есть попадания в районе Крытого рынка. Повреждены несколько торговых точек, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Украинские военнослужащие 9 декабря возобновили обстрел Донецка. В результате ударов оказались поврежденными частный дом и газопровод. Предположительно, обстрел проводится из реактивных систем залпового огня «Град».

7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Киеву наносить удары по российской территории. По его словам, Белый дом не поощряет подобные решения и не предоставляет Украине возможности для этого.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «ВМ», что Штаты поддерживают Украину не только политически и экономически, но и активно способствуют ее военной агрессии. Последнее, по словам эксперта, обеспечивается поставками оружия, предоставлением разведданных и так далее.

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