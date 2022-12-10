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Приметы и советы

Доктор Мясников назвал главные правила избавления от лишнего веса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников назвал главные правила избавления от лишнего веса
Фото: depositphotos

Телеведущий и врач Александр Мясников перечислил основные правила избавления от лишнего веса. О важности похудения рассказал и академик РАН, вице-президент Кардиологического общества РФ Юрий Беленков.

— Лишний вес — это тяжелое состояние, чреватое развитием инсульта, инфаркта и диабета, — отметили врачи в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Приняв решение похудеть, по словам Мясникова, необходимо держать во внимании несколько факторов: самоконтроль, рациональное питание и физическую активность. Диеты следует придерживаться под врачебным контролем и при необходимости прибегать к лекарственной терапии.

Беленков посоветовал включить в ежедневный рацион полкило овощей и фруктов, а также отказаться совсем от сладкого.

— На весы нужно вставать регулярно, холодильник закрывать в 20:00, стрессы не заедать колбасой, — дал советы Мясников.

Специалист по питанию Кортни Д’Анджело рассказала, что для нормализации висцерального жира необходимы низкокалорийные продукты, которые богаты клетчаткой, белком и другими полезными компонентами. Она назвала овощи, которые помогут похудеть.

Похудение Александр Мясников Продукты
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