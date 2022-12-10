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«Нож в спину»: в Польше заявили о предательстве со стороны Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
«Нож в спину»: в Польше заявили о предательстве со стороны Евросоюза
Фото: shutterstock

В разгар конфликта на Украине Европейский союз «вонзил нож в спину» Польше. Такое заявление сделал польский экс-министр финансов Тадеуш Косьчиньский в интервью британской газете The Daily Express.

Он сообщил, что Еврокомиссия сначала одобрила пострадавшей от пандемии COVID-19 Польше транш на сумму свыше 35 миллиардов евро, а потом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Варшава получит эти деньги только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕС.

— Сейчас не время для этого, так как идет борьба. Мы помогаем Украине в этой борьбе не за то, чтобы Евросоюз стал всаживать нож нам в спину, — заявил политик.

Косьчиньский добавил, что подобную политику можно расценивать как предательство со стороны Европейского союза. По его мнению, сейчас ЕС должен не вести дискуссии, а просто «давать деньги» Польше. Также он припомнил ЕК «пару миллионов беженцев» с Украины и взлетевшие цены на энергоносители.

Конфликт на Украине сместил центр силы в Евросоюзе на восток, и ФРГ для сохранения лидерства в регионе должна добиваться тесного союза с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская, пишет портал wPolityce.

Украина Евросоюз (ЕС) Польша предательство
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