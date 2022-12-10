Американский полковник Макгрегор: США «напрашиваются на Армагеддон»

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Россия не готова мириться с единоличной властью Соединенных Штатов, поэтому бросила вызов их монополии. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что Америка после окончания холодной войны стала злоупотреблять своим влиянием.

— США это сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: «Мы не позволим вам больше нас третировать», — заявил офицер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор отметил, что сейчас мир не находится в состоянии глобального конфликта.

— Но если Соединенные Штаты пошлют русским сигнал, что они собираются что-то предпринять с ядерным оружием, то мы фактически напросимся на Армагеддон, — заключил он.

Соединенные Штаты пересмотрели свои оценки угрозы, которая исходит от России, и больше не настаивают на том, чтобы украинская армия не наносила удары по территории РФ. Об этом сообщается в издании Times со ссылкой на источник в Пентагоне.