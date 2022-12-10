Синоптики пообещали теплую и снежную погоду 10 декабря в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 10 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–шести градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики прогнозируют, что утром субботы, 10 декабря, ожидается мокрый снег, а также возможно образование гололедицы, поэтому автомобилисты должны быть осторожнее на дорогах. Также в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы призвали проверить наличие незамерзающей жидкости в бачке стеклоомывателя и исправность дворников машины.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.