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Портал «Узнай Москву» опубликовал все выпуски спецпроекта о столице

Георгий Соланович
Город
Портал «Узнай Москву» опубликовал все выпуски спецпроекта о столице
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Все 12 выпусков спецпроекта «Москва: погружение» появились на портале «Узнай Москву», сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 10 декабря.

«Москва: погружение» — цикл видеоэкскурсий, посвященных разным аспектам столичной жизни. Проект появился в сентябре этого года и приурочен к 875-летию города.

— Увлекательные видеоэкскурсии с участием звезд кино, арт-индустрии, музыкантов, краеведов и блогеров помогут жителям по-новому взглянуть на любимый город, а гостям столицы — открыть его многогранность, узнать не только о туристических, но и о малоизвестных местах, где точно стоит побывать. Проект завоевал большую популярность у зрителей: его серии посмотрели уже более 6,5 миллиона раз, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что в тройку самых популярных видеоэкскурсий входят «Москва зеленая» (710 тысяч просмотров), «Москва спортивная» (685 тысяч) и «Москва архитектурная» (660 тысяч).

До этого сообщалось, что туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил подборку самых интересных выставок, которые проходят в музеях столичных парков.

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