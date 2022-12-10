Более семи тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В российских регионах за минувшие 24 часа выявили 7397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в субботу, 10 декабря.

За указанный период в РФ официально подтвердили 54 летальных исхода, связанных с коронавирусом. При этом 1475 человек было госпитализировано в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 6446 пациентов, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

В данный момент в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса, однако это заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

В свою очередь иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».