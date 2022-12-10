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Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения никто не собирался выполнять, так как они были лишь попыткой дать Киеву время на усиление, является верхом политического цинизма и подрывает доверие к любым последующим переговорам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в субботу, 10 декабря.

— Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений. (Заявление Меркель — прим. «ВМ») подрывает доверие к любым последующим переговорам и каким-либо договоренностям с указанными западными политическими фигурантами, — сказала Ковитиди.

Она отметила, что политический сговор стран Запада был направлен на подготовку Украины к конфликту с Россией. При этом от конфликта, добавила сенатор, страдают сами заговорщики: жители еврозоны устали от украинских беженцев и выгоняют их из своих домов, что приводит к росту преступности и безработицы, передает РИА Новости.

Страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление Меркель.