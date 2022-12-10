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Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров

Анастасия Колоскова
В мире
Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров
Фото: Whitehouse

Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба обвинил официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в дискриминации африканских репортеров. Это заявление представитель прессы сделал в эфире телеканала Fox News после инцидента, когда Жан-Пьер прервала брифинг после спора с ним.

— Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен, — высказался журналист.

Он добавил, что африканским репортерам в Белом доме не предоставили возможности задать вопрос пресс-секретарю на протяжении трех месяцев. Атеба признался, что шокирован этой ситуацией, так как Карин Жан-Пьер, так же как и он, является темнокожим эмигрантом. Он убежден, что официальному представителю Белого дома «должно быть стыдно за себя», передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с журналистом. Ближе к концу мероприятия ее спросили, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите Соединенных Штатов и африканских стран». Журналист попытался объяснить важность этой темы, но Жан-Пьер прервала его.

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