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Председатель Совета ветеранов Кавалеров прокомментировал соглашение Москвы и Донбасса

Анастасия Колоскова
Город
Председатель Совета ветеранов Кавалеров прокомментировал соглашение Москвы и Донбасса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Люди старшего поколения должны объединяться для воспитания поколения подрастающего и передачи опыта. Таким образом председатель Совета ветеранов района Дорогомилово Станислав Кавалеров прокомментировал «Вечерней Москве» подписание соглашения о сотрудничестве между общественными ветеранскими организациями Москвы, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

— 35 лет назад был создан Московский городской совет ветеранов. В него вошли в основном участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. На сегодняшний день, к сожалению, ветеранов, которые отстояли для нас мирное небо, уже очень мало. Но есть люди старшего поколения, которые должны объединяться, тем более, что есть поддержка со стороны правительства Москвы, органов исполнительной власти, — отметил Кавалеров.

Он подчеркнул, что ветераны еще обладают силами для совершения добрых дел. Председатель Совета ветеранов подчеркнул, что они «должны учить подрастающее поколение».

По его словам, подписание соглашения о сотрудничестве имеет для ветеранов грандиозное значение. Люди старшего поколения имеют огромный жизненный опыт, которым они готовы и могут делиться, заключил Кавалеров.

Подписанное 10 декабря соглашение о сотрудничестве поможет организовать совместную работу по реализации программ соцподдержки ветеранов войны, труда, военной службы и других категорий граждан пенсионного возраста, нуждающихся в помощи. Документ также предусматривает совместную деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи и ряду других направлений. Об этом заявил глава столичного ветеранского совета Георгий Пашков.

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