Фото: МИД РФ

Правительство Германии после пресечения попытки государственного переворота в стране должно ответить, почему оно поддержало Евромайдан на Украине. Об этом в субботу, 10 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что находящийся на должности вице-канцлера и главы внешнеполитического ведомства Германии в начале 2000-х годов Йошка Фишер поддержал госпереворот, случившийся в «результате оранжевой революции» в 2005 году.

Помимо этого, Захарова упомянула занимавшего тогда пост министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, который встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, а также нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего в роли посредника в процессе переговоров «с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана».

— Это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили? — написала она в Telegram-канале.

Несмотря на это, речи о смене нынешних властей в Германии не идет. Как отметила Захарова, в стране по-прежнему работают те же представители руководства страны: например, Штайнмайер, который с гордостью говорит о либеральной демократии, которая «защитила себя» и при этом поддерживает Евромайдан на Украине.

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