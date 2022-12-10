Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине

Евгений Жуков
В мире
Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине
Фото: МИД РФ

Правительство Германии после пресечения попытки государственного переворота в стране должно ответить, почему оно поддержало Евромайдан на Украине. Об этом в субботу, 10 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что находящийся на должности вице-канцлера и главы внешнеполитического ведомства Германии в начале 2000-х годов Йошка Фишер поддержал госпереворот, случившийся в «результате оранжевой революции» в 2005 году.

Помимо этого, Захарова упомянула занимавшего тогда пост министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, который встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, а также нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, выступавшего в роли посредника в процессе переговоров «с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана».

— Это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили? — написала она в Telegram-канале.

Несмотря на это, речи о смене нынешних властей в Германии не идет. Как отметила Захарова, в стране по-прежнему работают те же представители руководства страны: например, Штайнмайер, который с гордостью говорит о либеральной демократии, которая «защитила себя» и при этом поддерживает Евромайдан на Украине.

Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Мария Захарова МИД РФ Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте