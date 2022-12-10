Названы знаки зодиака, которых ждут неудачи 10 и 11 декабря

Фото: shutterstock

Астрологи назвали пять знаков зодиака, для представителей которых суббота и воскресенье, 10 и 11 декабря, окажутся неудачными.

Так, Львы в эти дни будут озабочены решением проблем в личной жизни. Они столкнутся с конфликтами и недопониманием со стороны второй половинки. Чтобы сохранить отношения, этим людям нужно не отдаваться во власть эмоций, а здраво оценить происходящее.

Водолеи в выходные столкнутся с депрессией из-за финансовых сложностей. Для исправления ситуации эксперты рекомендуют им обратиться за помощью к близким людям и забыть про гордыню.

Овны почувствуют усталость после тяжелой рабочей недели. К тому же не исключено, что и выходные им тоже придется провести на работе. Чтобы не сорваться, им нужно взять себя в руки и привлечь к решению задач коллег.

Запланированные Скорпионами на выходные дела не смогут воплотиться в реальность из-за нехватки денежных средств. Не привыкшие сдаваться представители этого знака решатся взять подработку и будут разрываться между делами, чтобы везде все успеть. Сильная усталость не лучшим образом отразится на их уверенности в себе.

У Тельцов возникнут серьезные конфликты с родными людьми или коллегами. Виной этому станет их невнимательность и поспешность. Для исправления ситуации им не стоит раздражаться, передает rsute.

Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023 год станет удачным. В их жизни все будет складываться так, как они пожелают.

Многих ждет успех в любви и работе. Они смогут обрести гармонию и найти общий язык с любимым человеком.