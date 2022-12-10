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Более 200 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Василий Плиткин
Город
Более 200 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 9 декабря состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 10 декабря.

— На торжественном мероприятии присутствовали представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, воспитанники «Юнармии», родные новобранцев, — говорится в сообщении.

Присяга прошла в Зале Славы, участие в мероприятии приняли более 200 новобранцев из многих регионов России. С напутственными словами перед военнослужащими выступили командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, полковник Сергей Бессонов, ветеран Преображенского полка, командир полка в период с 2003 по 2006 год, полковник Евгений Моросников, мама военнослужащего, принявшего присягу, председатель фонда «Женщины России» Юлия Школенко, а также представители «Юнармии» и Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.

— Сегодня вы совершили важный шаг в своей жизни — приняли присягу и стали настоящими защитниками Родины. Я уверен, что годы службы оставят самые яркие впечатления, — сказал Бессонов.

Приведенный к присяге солдат Артем Сергеевич Смирнов пообещал, что он и другие новобранцы будут достойно выполнять воинский долг, требования устава и приказы командиров.

В конце мероприятия состоялись показательные выступления образцового военного оркестра. Бойцы исполнили композиции «Прощание славянки», «Катюша», военный марш и другие.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка «Zаветам Vерны», посвященная современным Героям России — участникам специальной военной операции (СВО).

На выставке представлены почти тысяча историй подвигов участников СВО. Также проведены параллели с героями Великой Отечественной войны. Еще посетители узнают о работе военных корреспондентов, освещающих события спецоперации.

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