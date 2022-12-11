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В церкви 14 декабря почитается память святого Наума — одного из 12 малых пророков. На Руси пророк Наум считался покровителем учащихся, за что его и прозвали Грамотником.

Известно, что в этот день новорожденные могут стать прекрасными учителями. По старой русской традиции именно с Наумова дня детей отправляли учиться. Считалось, что во время уроков нельзя есть, иначе выученное заешь, книгу нельзя оставлять открытой — все, что учил, позабудешь. А еще люди верили, что пророк Наум и худой разум наведет на ум.

Приметы погоды:

Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.

Собачий лай слышно глухо — к снегопаду.

Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если «на спинке лежит» — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Кем станет тот, кто родился 14 декабря

Именины отмечают: Наум, Порфирий, Дмитрий, Филарет, Анастасия.