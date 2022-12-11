Следователи начали допрос оставившей ребенка женщины в Москве

Фото: СК РФ

Задержанная за оставление ребенка в подъезде одного из столичных многоквартирных домов женщина доставлена в подразделение столичного Следственного комитета, сотрудники надзорного ведомства приступили к допросу подозреваемой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Москве.

Следствие в настоящий момент устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также водитель такси, который подвозил женщину к злосчастному подъезду. Сейчас допрашиваются свидетели происшествия.

Известно также, что новорожденная девочка помещена в медицинское учреждение и находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, говорится на канале столичного Следкома в Telegram.

Накануне стало известно, что оставившая ребенка в одном из подъездов столичных многоэтажек женщина установлена и задержана. Ей 41 год. По информации столичной прокуратуры, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Накануне пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа на западе Москвы. Известно, что ребенок выжил. Инцидент произошел днем 10 декабря в жилом многоквартирном доме на улице Говорова. Основной версией произошедшего считают несчастный случай.