Украинских беженцев в ФРГ разместят в контейнерах с буквой Z

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Власти немецкого города Гамбург рассчитывают поселить украинских беженцев в контейнерах, сообщает в субботу, 10 декабря, газета Bild. Отмечается, что причиной подобного решения стала нехватка мест в приютах и городских общежитиях.

Размеры контейнеров составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них имеется ванная комната и кухня, подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер вмещает до шести человек.

На опубликованной журналистами фотографии видно, что особенность контейнеров заключается в том, что на их наружной стенке изображены латинские буквы Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что все больше беженцев с Украины становятся бездомными в Великобритании, это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной. Некоторые специалисты предсказывают, что программа «Дома для Украины» может «рухнуть» после новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье.

До этого британская журналистка Дженни Мюррей пожаловалась на чувство стыда из-за беженцев с Украины.