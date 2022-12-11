Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинских беженцев в ФРГ разместят в контейнерах с буквой Z

Егор Провоторов
В мире
Украинских беженцев в ФРГ разместят в контейнерах с буквой Z
Фото: er.ru

Власти немецкого города Гамбург рассчитывают поселить украинских беженцев в контейнерах, сообщает в субботу, 10 декабря, газета Bild. Отмечается, что причиной подобного решения стала нехватка мест в приютах и городских общежитиях.

Размеры контейнеров составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них имеется ванная комната и кухня, подведено водо- и газоснабжение. Один контейнер вмещает до шести человек.

На опубликованной журналистами фотографии видно, что особенность контейнеров заключается в том, что на их наружной стенке изображены латинские буквы Z. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что все больше беженцев с Украины становятся бездомными в Великобритании, это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной. Некоторые специалисты предсказывают, что программа «Дома для Украины» может «рухнуть» после новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье.

До этого британская журналистка Дженни Мюррей пожаловалась на чувство стыда из-за беженцев с Украины.

Украина Германия беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте