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Европейские страны обмануты обещанием, что в результате санкций РФ упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, поддерживая такую санкционную политику, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

— Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году, — пояснил политик на митинге в Вене.

По словам экс-замглавы правительства Австрии, в результате антироссийских санкций европейские страны причинили вред самим себе. За счет этого население видит рост цен на электричество, газ и продукты питания.

Штархе заметил, что все это «чертовски опасно», все больше людей в Австрии находятся в растерянности. Ситуация может грозить социальным напряжением, которого никто не хочет. Политик заявил, что все, кто несет ответственность за ситуацию, обязан препятствовать этому, пишет РИА Новости.

Накануне несколько сотен человек вышли на протестное мероприятие в Вене, требуя от правительства Австрии отказаться от антироссийских санкций, придерживаться политики сохранения нейтралитета в полном объеме и усилить борьбу с нелегальной миграцией.