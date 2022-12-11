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Продюсер Морозов рассказал, почему Лепс пропустил «Золотой Граммофон»

Егор Провоторов
Общество
Продюсер Морозов рассказал, почему Лепс пропустил «Золотой Граммофон»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Григорий Лепс накануне стал одним из немногих артистов, которые пропустили премию «Золотой Граммофон». О причинах подобного решения музыканта порассуждал музыкальный продюсер Евгений Морозов.

Специалист напомнил, что не так давно артист развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Однако отпустить жену певец так и не смог, из-за чего впал в депрессивное состояние, считает эксперт. Именно по этой причине знаменитый музыкант также ввязался в скандалы в Санкт-Петербурге.

— Лепс-однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину — свою жену. И конечно, он хочет ее вернуть, — объяснил Евгений Морозов в интервью KP.RU.

Пропустил мероприятие также и певец Юрий Антонов. Однако сделал это он по уважительной причине. Продюсер заявил, что недавно артист перенес операцию, поэтому выступать пока что не торопится.

Накануне стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после конфликта с дракой, который произошел в ночь на 3 декабря между местным жителем и музыкантом Григорием Лепсом.

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