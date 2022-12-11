Астрологи назвали знаки зодиака, чьи представители устраивают жесткие розыгрыши

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Чувство юмора и любовь к смеху характерна для многих знаков зодиака. Однако астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые устраивают наиболее жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla.

Девы — фанаты анекдотов и очень любят смешить других. Они способны спланировать сложный розыгрыш, чтобы их признали лучшими юмористами.

Тельцы отличаются своей жизнерадостностью и весельем. Представители этого знака зодиака обожают находиться в центре внимания и порой не думают, что их шутки могут кого-то ранить.

Раки с удовольствием устроят в своей жизни настоящую вечеринку. Подшутить над своими друзьями им не представляет труда, но порой они могут нарушить чужие личные границы.

Водолеи любят шутки с самоиронией. Они с удовольствием посмеются и над чужими проблемами. Однако такая черта характера может превратиться в проблему.

Рыбы — мастера застать кого-либо врасплох. Представители этого знака зодиака любят, когда другие чувствуют себя глупо, что зачастую обращает их шалости во вред.

Полнолуние, которое прошло 8 декабря, может затронуть жизнь некоторых знаков зодиака. В последнем месяце этого года им грозит опасность. Астролог Глеб Паламарчук рассказал, как себя вести и что делать, чтобы не потерять бдительность и справиться со всеми проблемами.