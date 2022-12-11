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Синоптик рассказал, когда начнет рассеиваться туман в Московском регионе

Александр Афонин

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Синоптик рассказал, когда начнет рассеиваться туман в Московском регионе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Туманы в столичном регионе начали смещаться на восток и северо-восток, они начнут рассеиваться уже в послеполуденные часы. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Зона туманов медленно смещается на восток, северо-восток. Рассеиваться туманы будут в послеполуденные часы, — сказал он.

Синоптик отметил, что туманы наблюдаются уже второй день. Такое погодное явление было вызвано вторжением аномально теплого и влажного воздуха на заснеженную территорию региона. На данный момент они наблюдаются преимущественно на юге города. В своем Telegram-канале Леус порекомендовал учитывать ухудшение видимости при планировании поездок.

Автоэксперт Александр Жданов рассказал «ВМ», что наступление тумана представляет опасность из-за нулевой видимости на дороге и по причине обмана зрения. Совокупность явлений может повлечь за собой аварии.

Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в Москве в 1960 году. Температурный фон в свою очередь будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех градусов.

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