Потерявшуюся собаку нашли на станции метро Москвы

Фото: Telegram / Москва 24

На одной из станций столичного метрополитена была обнаружена потерявшаяся собака. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» в воскресенье, 11 декабря.

— Утро московского метрополитена началось с поимки этого лохматого беглеца, который решил прокатиться чуть ли не на всех станциях, — говорится в сообщении.

На данный момент животное находится в комнате полиции. Хозяин питомца может найти его, связавшись с представителями телеканала в группе в социальной сети «Вконтакте», передает Telegram-канал агентства.

До этого сообщалось, что сотрудники столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нашли черного кота в спортивной сумке на одной из станций метрополитена. Хозяин оставленного животного может вернуть питомца, написав чат-боту Александре или позвонив по номеру 3210.

В ноябре на одной из станций московского метро была найдена переноска с рыжим котом. Обнаружившие питомца пассажиры сразу передали животное сотрудникам метрополитена. Перед тем как вернуть кота хозяину, специалисты просили предоставить подтверждающие документы.