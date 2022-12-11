«Бешенство не лечится»: Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения

Фото: Администрация президента РФ

Сегодня Россия находится в окружении врагов, это привело к началу наращивания производства наиболее мощных средств поражения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье, 11 декабря.

По словам политика, на данный момент враги страны расположились в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии и других регионах, которые продолжают поддерживать киевский режим. В свою очередь оппоненты Москвы заявляют, что их противник находится в границах России.

— Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах, — сказал он.

Медведев заявил, что целый ряд стран на данный момент «присягнул современным нацистам».

— Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России — с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне Дмитрий Медведев процитировал роман «Белая гвардия» писателя Михаила Булгакова по случаю сноса на Украине памятников поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Он подчеркнул, что сам писатель был киевлянином, и отметил, что к его словам ему нечего добавить.

Политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» заявил, что, несмотря на заявления некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобный сценарий не последует. По его словам, заявления о таком исходе событий — это истории, выдуманные ими же.