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Прием заявок на Премию для детских писателей имени Чуковского продлили в Москве

Александр Афонин
Город
Прием заявок на Премию для детских писателей имени Чуковского продлили в Москве
Фото: edu.gov.ru

В столице проведут дополнительную заявочную кампанию на соискание Премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культуры в воскресенье, 11 декабря.

— География конкурса расширяется, в 2022 году мы получили беспрецедентно большое количество обращений от авторов и издателей с просьбой продлить сроки заявочной кампании. В связи с этим нами было принято решение о проведении дополнительной заявочной кампании на соискание Премий имени Корнея Чуковского по шести номинациям, — говорится в сообщении.

Дополнительная заявочная кампания продлится с 15 декабря текущего года до 30 апреля 2023 года. Всего в премии предусмотрено семь номинаций, лидерам которых выплатят миллион рублей. Победителей конкурса объявят осенью следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице 7 декабря в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов премии «Смарт-пирамида-2022». Победителями конкурса стали «Открытое образовательное пространство правительства Москвы» и трек «Интегратор: как создать цифровой порядок».

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