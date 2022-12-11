Москвичам рассказали, как подсвечивают исторические дома на Бульварном кольце

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице уже на протяжении 292 лет освещают улицы города, однако одну из самых интересных подсветок можно обнаружить в исторических домах на Бульварном кольце. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер на улицах зажигаются сотни тысяч фонарей, а украшенные архитектурно-художественной подсветкой здания уже стали неотъемлемой частью столицы, создающей образ ночного мегаполиса, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Там уточнили, что архитектурное освещение позволяет подчеркнуть уникальные элементы на фасадах, привлекая внимание гостей и жителей города. Так, особая стилистика освещения присутствует в домах на Бульварном кольце: к примеру, в городской усадьбе на Гоголевском бульваре в вечернее время первый этаж особняка подсвечен теплым желтым светом, а окна второго этажа эффектно выделяет нейтральный белый цвет.

А в Доме Гоголя на Никитском бульваре можно увидеть, как по вечерам территорию здание освещает 35 прожекторов и 53 светильника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце ноября стало известно, что яркость подсветки колеса обозрения «Солнце Москвы» в ночное время отрегулируют в соответствии с нормами засветки фасадов, чтобы исключить неудобства для местных жителей. До этого ряд СМИ сообщал о жалобах местных жителей на слишком яркую ночную подсветку колеса обозрения.