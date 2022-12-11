В России выявили 7096 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во всех регионах России за минувшие 24 часа выявили 7096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 11 декабря.

За указанный период в стране официально подтвердили 51 летальный исход, связанный с коронавирусом. При этом 763 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 5718 пациентов, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в данный момент в России чаще всего регистрируются не самые опасные варианты коронавируса. Несмотря на это, заболевание требует контроля, так как в будущем не исключено появление новых подвидов.

Кроме того, врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «ВМ», почему в Китае произошла очередная вспышка коронавируса и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. Он отметил, что на сегодняшний день данные о выявлении нового штамма заболевания в КНР отсутствуют.