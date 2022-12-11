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Торговый центр загорелся в подмосковной Апрелевке

Араз Салехов
Происшествия
Торговый центр загорелся в подмосковной Апрелевке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, Апрелевка, Сентябрьская улица, 5/1 Карта всех событий

В торговом центре «Планета» в подмосковной Апрелевке произошел пожар. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Сам торговый центр расположен по адресу улица Сентябрьская, дом 5/1.

По данным ведомства, в 09:44 поступила информация о пожаре в торговом центре «Планета». После прибытия пожарные установили, что горит мансарда. Как уточняется, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Спустя полчаса пожар был ликвидирован, пострадавших на месте ЧП не оказалось, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 9 декабря, произошел крупный пожар в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки». Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

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