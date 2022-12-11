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Столичные учащиеся стали лауреатами конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»

Александр Афонин
Город
Столичные учащиеся стали лауреатами конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учащиеся столичных школ и колледжей искусств стали лауреатами Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 декабря.

Финал конкурса проходил на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. Всего лидерами состязания стали девять человек — по три в каждой номинации: «Фортепиано», «Струнные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты». Победителям конкурса присуждали премии «Золотой Щелкунчик», «Серебряный Щелкунчик» или «Бронзовый Щелкунчик».

Так, учащиеся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных стали обладателями «Золотого Щелкунчика» и «Серебряного Щелкунчика». Ученик Детской музыкальной школы имени С. И. Танеева в свою очередь получил премию «Бронзовый Щелкунчик», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что учащиеся столичных школ в составе сборной России завоевали четыре золотые медали на Международном осеннем турнире по информатике в Болгарии. Соревнование проходило в онлайн-режиме с 23 по 27 ноября в городе Шумене.

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