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Приметы и советы

Песков назвал еще одну причину проведения спецоперации на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков назвал еще одну причину проведения спецоперации на Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные страны игнорировали озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса, — отметил он.

По его словам, это и стало предтечей специальной военной операции на Украине.

До этого бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Помимо этого, экс-канцлер пояснила, что в те годы государства — члены Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне поддержку в том объеме, в котором НАТО делает это в настоящее время.

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