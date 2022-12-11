Песков назвал еще одну причину проведения спецоперации на Украине

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные страны игнорировали озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса, — отметил он.

По его словам, это и стало предтечей специальной военной операции на Украине.

До этого бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Помимо этого, экс-канцлер пояснила, что в те годы государства — члены Североатлантического альянса не могли оказать украинской стороне поддержку в том объеме, в котором НАТО делает это в настоящее время.