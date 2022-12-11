Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Армия России уничтожила в районе Краматорска установки украинского ЗРК «Бук-М1»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России уничтожила в районе Краматорска установки украинского ЗРК «Бук-М1»
Фото: Минобороны РФ

Российская армия в районе Краматорска ликвидировала пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1». Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Краматорск Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Накануне военное ведомство сообщило, что российская армия в ходе наступления в направлении Красного Лимана заняла выгодные позиции для дальнейшего продвижения. В ведомстве добавили, что ВСУ дважды пытались контратаковать российские подразделения в районе населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, однако благодаря артиллерийским обстрелам украинские формирования были отброшены.

В тот же день Минобороны опубликовало кадры нанесения Су-25 ударов по технике ВСУ. В описании к ролику говорится о том, как пилоты «Грачей» демонстрируют слаженность и профессионализм в своем деле, поскольку «удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто».

Украина Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте