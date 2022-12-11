«Станция «Конфронтация»: Песков рассказал о необходимом запасе прочности для России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

России необходим запас прочности из-за жизни в условиях конфронтации с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации, — сказал он.

До этого официальный представитель Кремля назвал еще одну причину проведения спецоперации на Украине. По его словам, западные страны игнорировали озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений по Украине, что стало предтечей специальной военной операции.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему США разрешили Киеву наносить удары по России. По его мнению, зеленый свет от США для Киева, позволяющий атаковать российскую территорию, сулит серьезные неприятности для Москвы. Так как киевский режим не будет гнушаться даже самых чудовищных сценариев.