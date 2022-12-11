Советский разведчик Георгий Санников умер на 94-м году жизни

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Советский разведчик Георгий Санников скончался в возрасте 93 лет. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

— Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал, — цитирует его РИА Новости.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года. В 1944–1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС.

В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.

Он участвовал в ликвидации остатков националистического подполья на Западной Украине. Затем работал в ФРГ и добывал ценную разведывательную информацию.

В 1977 году Санников ушел в отставку. После ухода со службы он написал несколько книг о разведке, работал консультантом при создании сценариев и телепередач, а также выступал в различных СМИ.