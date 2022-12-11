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Шоумена Барецкого избили и ограбили в Санкт-Петербурге

Араз Салехов
Происшествия
Шоумена Барецкого избили и ограбили в Санкт-Петербурге
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский шоумен Стас Барецкий был избит и ограблен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в воскресенье, 11 декабря.

— Все произошло сегодня под утро. Несколько человек напали на шоумена, он лишился 120 000 рублей, — говорится в сообщении.

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Барецкому в результате инцидента потребовалась медицинская помощь. Во время осмотра врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. На данном этапе полиция выясняет причины произошедшего, сообщает 78.ru.

5 декабря стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после конфликта с дракой, который произошел в ночь на 3 декабря между местным жителем и певцом Григорием Лепсом.

Конфликт произошел вечером 2 декабря. Тогда потерпевший житель сидел в пабе на Московском проспекте и играл в нарды. К нему подошел Лепс и предложил сыграть по ставке в 10 тысяч долларов.

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