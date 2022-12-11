«Бесценный актив»: в США оценили российский истребитель Су-35

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35 имеет уникальный опыт, которого нет у других современных самолетов. Об этом сообщает американский специализированный журнал Military Watch.

— Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА, — говорится в материале.

Также в издании отметили, что данный истребитель является «бесценным активом». Су-35 создан на основе усовершенствованного варианта истребителя Су-27.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему российские Су-35 наводят ужас на противников и царят в небе. Современный самолет оперативно-тактической авиации ВКС России способен уничтожать широкий спектр целей.

Номенклатура вооружения Су-35С включает в свой состав боеприпасы классов «воздух-воздух», «воздух-поверхность», «воздух-РЛС» и «воздух-корабль», истребитель в одном полете способен отработать по разным объектам.