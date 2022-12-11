«В России нет футбола»: Тарасова назвала самые популярные виды спорта в стране

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Футбол уступает по популярности фигурному катанию и хоккею в России. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

— Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях, — задается вопросом именитый тренер.

По ее мнению, «в России нет футбола», передает «Чемпионат».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, каким бы хотел видеть финал ЧМ-2022 по футболу.

В главном матче мундиаля политик хочет видеть Аргентину и Марокко, поскольку в таком случае финал пройдет «без вражеских стран».

10 декабря французам удалось обойти англичан в 1/4 финала ЧМ. Матч окончился со счетом 2:1 в пользу «трехцветных».

Голы за французов забили Орельен Тчуамени и Оливье Жиру, за англичан — Харри Кейн. Теперь сборная Франции проведет полуфинальный матч с марокканцами.