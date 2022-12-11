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Приметы и советы

Роспотребнадзор: При задержке рейса можно отказаться от полета и потребовать компенсацию

Араз Салехов
Общество
Роспотребнадзор: При задержке рейса можно отказаться от полета и потребовать компенсацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажир имеет право отказаться от полета и потребовать возмещение убытков при задержке рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, — говорится в сообщении.

Среди таких услуг, в частности, перечислены организация хранения багажа, предоставление доступа к комнате матери и ребенка пассажирам с детьми до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов.

В Telegram-канале «Ваш Роспотребнадзор» уточнили, что в случае задержки вылета на четыре часа пассажирам должны предоставить горячее питание, а если более чем на восемь часов — отвезти в гостиницу.

До этого московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с произошедшими из-за непогоды отменами и задержками рейсов в столичных аэропортах.

В процессе работ ведомство проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им услуг.

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