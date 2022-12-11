«Очень денежная история»: HR-специалист назвал время года, когда можно хорошо подзаработать

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В новогодние праздники есть возможность заработать деньги практически в любой сфере. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил HR-специалист Гарри Мурадян.

— Очень хорошо выйти работать в Новый год — за это платят двойным, а иногда даже и тройным тарифом. Это очень денежная история, и она касается не только 31 декабря, но и новогодних праздников в целом, — пояснил Мурадян.

В качестве примера эксперт привел кол-центр. Он отметил, что в этой сфере не так много работников, которых заинтересует смена в новогоднюю ночь, и работодатели попытаются замотивировать людей.

— Если вы не нашли квартиру на Новый год, вам его не с кем провести, то можете подработать, получить хорошие деньги и пойти отдохнуть на эти деньги не в самый высокий сезон, — порекомендовал HR-специалист.

Подробнее о том, как быстро подзаработать перед Новым годом, — в материале «ВМ».

А аналитики сервиса по поиску работы Superjob назвали «Вечерней Москве» профессии, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники в Москве. Большинство вакансий не содержит требований к наличию высшего образования, конкурентным преимуществом пользуются кандидаты с опытом работы по профилю, подчеркнули специалисты.