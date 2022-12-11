Пушилин уволил Захаревича с поста главы администрации Дебальцева

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона в воскресенье, 11 декабря.

— Освободить Захаревича Игоря Владимировича от занимаемой им должности главы администрации города Дебальцево Донецкой народной республики, — говорится в документе.

Данный указ, как уточняется, вступил в силу с момента подписания. Захаревича освободили от должности в связи с жалобами на работы по восстановлению жилья, функционирование общественного транспорта и коммунальной сферы, уточняет Мининформации ДНР.

Пушилин посетил город после многочисленных жалоб от местных жителей. Решение об увольнении Захаревича было принято по итогам поездки, передает РИА Новости.

До этого Пушилин сообщил, что населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в Донецкой народной республике передадут под административное управление Мариуполя.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя могут выполнить за два года. В городе, по его словам, подано тепло в 475 домов, до конца года подключат одну тысячу объектов.