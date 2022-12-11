The Epoch Times: Китаю выгодны ограничения цен на нефть из России

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Введение странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть несет в себе множество ошибок и выгодно Китаю. Об этом в статье для газеты The Epoch Times заявил экономист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль.

— Китай сможет покупать больше российской нефти с большой скидкой, — сказал эксперт.

Данное «ошибочное ограничение» является субсидией Китаю, подчеркнул он. По мнению эксперта, желание стран G7 снизить цены на российскую нефть было ошибочным, ведь теперь они создали ненужное и искусственное дно для старых цен на нефть.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ, параллельно вступило в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», продолжатся ли поставки нефти в ЕС после введения эмбарго.

По его мнению, вступивший в действие запрет на поставки российской нефти в страны ЕС не распространяется на некоторые европейские государства.