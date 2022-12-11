Грузовик врезался в автомобиль прикрытия ЖКХ на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 107-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль врезался в автомобиль прикрытия ЖКХ на внутренней стороне 107-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как грузовик въезжает в автомобиль, не сумев затормозить.

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Уточняется, что в настоящее время движение на участке, где произошла авария, затруднено. Две из пяти полос заняты, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего скончался сотрудник коммунальных служб.

Водитель иномарки скрылся с места аварии, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже в Сети появилось видео момента смертельной аварии.