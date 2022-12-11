Астрологи назвали знаки зодиака, которые сами портят себе жизнь

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Все стремятся достичь счастья, однако часто для этого приходится преодолеть немало трудностей. Но астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака сами вечно ставят себе палки в колеса и таким образом портят жизнь.

Тельцы — большие педанты, которые любят все планировать и контролировать. Когда дела идут не так, как наметил Телец, в его сердце бушуют ураганы, и раздражение он готов срывать на тех, кто вовсе не виноват. Рожденные под этим знаком отгоняют от себя всех близких, оставаясь совершенно одни.

Неуверенные в своих собственных желаниях Близнецы кидаются из крайности в крайность. Они часто соглашаются на полумеры в любви и карьере, боясь отказа и не будучи уверенными ни в себе, ни в окружающих.

Раки слишком сильно погружаются в любые отношения, буквально растворяясь в партнере. Это никогда не приносит счастья, ведь Раки в конце концов теряют и собственное «я», а также какое-либо самоуважение.

Львы ужасно боятся потерять лицо перед окружающими, если проявят чуть больше эмоций и покажут, что им необходима поддержка. В какой-то момент Львы поймут, что вокруг них больше не осталось никого, кто смог бы помочь им и поддержать в трудную минуту.

Пытаясь урегулировать конфликты миром, Весы накапливают негатив, а после эмоционально взрываются, чем изрядно портят себе жизнь и сильно удивляют окружающих.

Скорпионы любят считать себя одинокими и мудрыми волками, которых никто не понимает. Вместо того чтобы радоваться жизни, они смакуют горечь мести и упиваются негативными эмоциями.

Нерешительность и страх действий всегда преследуют Стрельцов. Они впадают в ступор только от мысли о том, что их деятельность потерпит крах или окажется ненужной.

Боящиеся перемен Водолеи редко дают переменам войти в их жизнь. Из-за этого они слишком привязаны к прошлому и остаются у него в заложниках, передает портал Rsute.

Полнолуние, которое прошло 8 декабря, может затронуть жизнь некоторых знаков зодиака. В последнем месяце этого года им грозит опасность.

Астролог Глеб Паламарчук рассказал, как себя вести и что делать, чтобы не потерять бдительность и справиться со всеми проблемами.