Эрдоган: Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления предстоящей «тяжелой зимы». Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе администрации турецкого лидера.

— Турция продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы, — говорится в сообщении.

Данное заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, передает ТАСС.

Кроме того, Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых они обсудили отношения между двумя государствами, а также реализацию зерновой сделки.

В ходе беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям была осуществлена доставка более 13 миллионов тонн зерна. Кроме того, он выразил надежду, что конфликт на Украине закончится как можно скорее.

Совет Евросоюза утвердил предоставление украинской стороне макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Кредит будет иметь десятилетний льготный период.