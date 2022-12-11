Белый дом обвинил Россию в намерении продолжить спецоперацию на Украине

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Администрация США считает, что руководство России намерено продолжить специальную операцию на Украине. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что, согласно оценкам Белого дома, президент России Владимир Путин планирует продолжить проведение СВО. При этом Кирби не смог дать точную оценку планам российского лидера, передает РИА Новости.

До этого бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.