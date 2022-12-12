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Приметы и советы

Народный календарь. 15 декабря можно получить ответ на сокровенный вопрос

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. 15 декабря можно получить ответ на сокровенный вопрос
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 15 декабря чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков.

В этот день гадали по морозным узорам. Для этого, только открыв глаза рано утром, задавали волнующий вопрос и шли к окну посмотреть на узоры. В причудливых линиях можно было найти ответ.

Матери в этот день отгоняли от своих детей крикас-ночниц — невидимых крикливых существ, вызывающих детский недуг, который сопровождался сильной раздражительностью и плаксивостью. Чтобы избавить малыша от болезни, его рано утром брали на руки и читали специальный заговор.

Днем молодежь каталась на санях, строила крепости из снега. Для катания с горок делали ледянки: сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. Девушки приглашали парней к себе в сани. Примечали, кто с кем сел — те, скорее всего, скоро и поженятся.

Приметы погоды:

Куры вертят хвостами и хлопают крыльями — к снежным заносам.

Если за окном мороз, а петух песню запел — скоро потеплеет.

Гусь прячет голову под крыло — к холодам, загоготал — к теплу.

Много снега и инея — хороший знак. Следующий год будет плодородным.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. 15 декабря можно получить ответ на сокровенный вопрос

Именины отмечают: Аввакум, Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

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