В ближайшие несколько дней европейскую часть России ожидает опасная непогода

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Обильные осадки прогнозируются на всей территории европейской части России в первой половине предстоящей недели. Для водителей транспортных средств будут очень сложные условия в этот период, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода будет сложной. Автомобилистам стоит ожидать сильные осадки помимо гололедицы, они будут существенно ухудшать видимость. Кроме того из-за непогоды будут сужаться дороги.

По словам научрука Гидрометцентра РФ, в Новгородской, Вологодской и Псковской областях ожидается метель с серьезными порывами ветра. В Ивановской, Владимирской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Смоленской и Ярославской областях — сильный ветер и дождь, в Прикамье — обильный снег, в Татарстане — сильная гололедица и осадки, в Краснодарском крае — мокрый снег и местами дождь, в Крыму — сильный дождь. Все это связано с выходом южного циклона, отметил метеоролог в интервью ТАСС.

Сверхинтенсивные осадки наблюдаются на всей территории Москвы, к утру понедельника, 12 декабря, общее количество выпавших за сутки осадков может превысить 40 процентов месячной нормы.