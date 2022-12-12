Зимняя погода с морозами вернется в столичный регион к концу недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Морозная зимняя погода с температурой до 10 градусов ниже нуля вернется в столичный регион в четверг, 15 декабря. В связи с этим существенно усилится гололедица на дорогах, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом понижение температурных значений начнется уже в среду, ночью и днем будет до минус 5 градусов. Зимний режим погоды восстановится уже к 15 декабря, ночью будет до 10 градусов со знаком «минус», а днем — до 3-5 градусов мороза.

По информации научрука Гидрометцентра, днем в пятницу, 16 декабря, в Москве ожидается от 1 до 6 градусов ниже нуля, а в субботу — 5-10 градусов мороза, пишет ТАСС.

В начале предстоящей недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активный циклон, пришедший с балканского региона, принесет в ночь на понедельник, 12 декабря, большие запасы влаги и очень теплый воздух, вследствие чего в этот день стоит ожидать осадков в виде мокрого снега, постепенно переходящего в дождь.