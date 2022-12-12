Главные новости к утру 12 декабря

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Союзные войска продвигаются вдоль всей линии соприкосновения, на одних участках это продвижение составляет от 100 до 200 метров в день, при этом где-то важны и 10–20 метров, если это «улучшает позиции» российских подразделений, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Представителям британской королевской семьи предписано не общаться с дипломатами, политиками и бизнесменами из России. Об этом рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессий в американской экономике в следующем году, однако подчеркнула, что такого развития событий можно избежать.

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил дать российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей до тех пор, пока Минкульт не согласует «механизмы нормального функционирования отрасли» со всеми ее участниками. Соответствующее письмо будет направлено помощнику президента России Максиму Орешкину.

Сербский президент Александр Вучич по итогам заседания Совета безопасности страны заявил, что прошедшее воскресенье, 11 декабря, стало самым тяжелым для него днем на посту главы государства в свете напряженной обстановки, сложившейся в Косове и Метохии.

Облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и до одного градуса мороза ожидают жителей столичного региона в понедельник, 12 декабря. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.