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Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за непогоды
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жителям Москвы посоветовали пользоваться городским транспортом в часы пик, так как в городе наблюдаются сверхсильные осадки. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в столице будет идти дождь со снегом. Перепады температуры могут негативно сказаться на движении транспорта.

— Сейчас движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля, — говорится в сообщении дептранса.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты за рулем.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

Облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица и до одного градуса мороза ожидают жителей столичного региона в понедельник, 12 декабря.

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