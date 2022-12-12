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Врач перечислила категории людей, которым нельзя пить кофе

Полина Долганова

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Еда
Общество
Врач перечислила категории людей, которым нельзя пить кофе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Некоторым людям категорически не рекомендуется пить много кофе. Об этом рассказала врач — эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

По ее словам, кофе вреден для детей, беременных и кормящих женщин, а также для людей с аритмией.

Специалист уточнила, что напиток сильно влияет на сердечный ритм.

Врач добавила, что кофе нарушает усвоение лекарственных препаратов, которые принимаются для лечения ряда болезней.

Михалева подытожила, что две–три чашки кофе в день — это норма для взрослого человека, передает агентство «Прайм».

Недавно врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, что кофе, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. А вот в чае присутствует множество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

В свою очередь невролог Павел Хорошев сообщил о вреде от полного отказа от спиртных напитков. По словам медика, небольшие дозы алкоголя нужны человеку для того, чтобы поддерживать психическое здоровье, еще это помогает сосудам хорошо работать.

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