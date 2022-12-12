Почти половина россиян планирует работать на новогодних праздниках

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти половина россиян планирует работать или подрабатывать во время новогодних каникул. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы «Работа.ру» и сервисом для работы с самозанятыми «Подработка».

В опросе приняли участие пять тысяч человек. Согласно результатам, 45 процентов из них планируют найти себе оплачиваемое занятие в период новогодних выходных. Так, 22 процента респондентов будут работать, 14 процентов — подрабатывать, а 9 процентов займутся и тем, и другим.

Наиболее популярными вариантами подработки на новогодних праздниках стали сборщик заказов в магазинах или водитель. Также среди популярных вакансий числятся администратор, курьер и разнорабочий, передает «Газета.ru».

HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с «ВМ» заявил, что в новогодние праздники есть возможность заработать деньги практически в любой сфере. В качестве примера эксперт привел кол-центр. Он отметил, что в этой сфере не так много работников, которых заинтересует смена в новогоднюю ночь, и работодатели попытаются замотивировать людей.