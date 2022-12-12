Площадь пожара в ТЦ в Балашихе выросла до десяти тысяч квадратных метров

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Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Огонь продолжает распространяться по зданию торгового центра в Балашихе. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Площадь пожара выросла до десяти тысяч квадратных метров, сообщил источник «ВМ».

Пожар, о котором идет речь, начался утром 12 декабря в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, причиной стало возгорание строительных материалов рядом со зданием, после чего огонь перекинулся на сам ТЦ.

Огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся товаров внутри торгового центра. В результате пожара у здания уже частично обвалилась крыша. Известно об одном пострадавшем.

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.